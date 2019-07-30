Денис Клявер с женой отметили фаянсовую свадьбу

Супруги живут в браке уже девять лет.

Музыкант Денис Клявер в Instagram очень трогательно признался в любви своей супруге Ирине Федотовой . Вместе они уже на протяжении девяти лет. Супруги отметили фаянсовую свадьбу.

«С годовщиной, мой барсучок! Счастливые часов не наблюдают. А тем временем сегодня девять лет нашей свадьбы! Спасибо, родная, за тепло и нежность. Смотрю на тебя и каждый раз ловлю себя на мысли, что мы как будто только познакомились. И это бесценно! Люблю тебя», — заявил популярный музыкант.

Отметим, что Ирина Федотова уже третья жена Дениса Клявера. Его супруга по образованию юрист. Долгое время она трудилась в банке. Затем с помощью мужа открыла фирму по пошиву одежды для собак. У пары есть совместный сын Даниэль.

До брака с Ириной Денис Клявер был женат на Елене Шестаковой . Она трудилась танцовщицей в балете музыканта Михаила Шуфутинского . Затем работала директором в группе «Чай вдвоем», благодаря которой ее супруг и стал популярным. После этого Денис Клявер был женат на Юлии Клявер. Она работала танцовщицей в балете Лаймы Вайкуле . В этом браке, продлившемся восемь лет, на свет появился сын Тимофей.