Толкнула любовь: Поклонник разбил машину Земфиры

Фанат разбил передние стекла машины марки Mercedes, принадлежащей Земфире и припаркованной во дворе ее дома на Фрунзенской набережной, чтобы привлечь внимание певицы. Об этом сообщает Telegram-канал "112".

По данным автора сообщения, 35-летний поклонник Земфиры был задержан, однако позднее отпущен под подписку о невыезде

По данным РЕН ТВ, Земфира обратилась в полицию около полуночи в ночь с субботы на воскресенье, 28 июля. На допросе мужчина, работающий грузчиком, честно признался, что на такой поступок его толкнула любовь к своему кумиру.

По информации Главного управления МВД по Москве, которую приводит издание, по факту инцидента проводится проверка.

В случае возбуждения дела по статье 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества" поклоннику Земфиры может грозить до 2 лет лишения свободы.