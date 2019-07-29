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Толкнула любовь: Поклонник разбил машину Земфиры 

Рамблер + ещё 9 13 минут назад
Фото: Instagram
Фанат разбил передние стекла машины марки Mercedes, принадлежащей Земфире и припаркованной во дворе ее дома на Фрунзенской набережной, чтобы привлечь внимание певицы. Об этом сообщает Telegram-канал "112".
По данным автора сообщения, 35-летний поклонник Земфиры был задержан, однако позднее отпущен под подписку о невыезде
По данным РЕН ТВ, Земфира обратилась в полицию около полуночи в ночь с субботы на воскресенье, 28 июля. На допросе мужчина, работающий грузчиком, честно признался, что на такой поступок его толкнула любовь к своему кумиру.
По информации Главного управления МВД по Москве, которую приводит издание, по факту инцидента проводится проверка.
В случае возбуждения дела по статье 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества" поклоннику Земфиры может грозить до 2 лет лишения свободы.
Шоу-бизнес , Другое , Происшествия
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