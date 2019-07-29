Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Паспорт Валерия Леонтьева выставили на продажу 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Выставленный на продажу паспорт певец забыл в гостинице.
Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу паспорт Валерия Леонтьева. За раритетный документ коллекционер планирует выручить 100 тысяч рублей.
Нынешний владелец паспорта Леонтьева приобрел его 20 лет назад у другого коллекционера. Тот рассказывал, что певец забыл документ в гостинице «Прибалтийская». Сейчас выставленный на продажу паспорт недействителен. Как сообщает сайт «Комсомольской правды» со ссылкой на продавца, интерес к документу звезды есть, от потенциальных покупателей то и дело поступают звонки. Однако все они проживают в Москве, а ехать в столицу или отправлять товар почтой мужчине не хочется.
ТК «Звезда»: последние новости
Майонез для Алибасова: продюсера предостерегли от нового отравления опасным чистящим средством Лидер Rammstein сел за штурвал самолета на пути в Москву Бузова упала на мокрой сцене в Баку: видео
Шоу-бизнес , Валерий Леонтьев , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский перекроит СБУ104
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ экс-чиновник183
Как изменится жизнь россиян с августа359
«Дискриминация»: В ОБСЕ раскритиковали Украину176
Соловьев: Врач Навального — ясновидящая465
Видео
00:47
Подсчитаны жертвы стрельбы на фестивале в США
Происшествия США
03:36
Россияне не хотят новых паспортов
Социология
00:48
«Чего хочет народ»: пророссийский митинг в Грузии
В мире Статьи
01:26
Украинские морпехи устроили бунт в Донбассе
Войска В мире
09:43
Триллионы рублей потеряны. Мир страдает без пчел
Экология
00:36
Лидер Rammstein сел за штурвал самолета в Москву
Шоу-бизнес Катастрофы
00:36
Мужчина расстрелял толпу на фестивале
Криминал Происшествия
00:35
Ситуация в Иркутской области осложнилась
Катастрофы
01:19
Понаехали: мигранты строят новую Россию
Общество Статьи
03:19
«Здесь всё принадлежит Китаю»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение