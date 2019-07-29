Паспорт Валерия Леонтьева выставили на продажу

Выставленный на продажу паспорт певец забыл в гостинице.

Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу паспорт Валерия Леонтьева . За раритетный документ коллекционер планирует выручить 100 тысяч рублей.

Нынешний владелец паспорта Леонтьева приобрел его 20 лет назад у другого коллекционера. Тот рассказывал, что певец забыл документ в гостинице «Прибалтийская». Сейчас выставленный на продажу паспорт недействителен. Как сообщает сайт «Комсомольской правды» со ссылкой на продавца, интерес к документу звезды есть, от потенциальных покупателей то и дело поступают звонки. Однако все они проживают в Москве, а ехать в столицу или отправлять товар почтой мужчине не хочется.