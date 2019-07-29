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Паспорт Валерия Леонтьева продают на «Авито» 

Рамблер + ещё 1 46 минут назад
Фото: ТАСС
«Комсомольская правда» нашла на портале «Авито» объявление о продаже паспорта певца Валерия Леонтьева. Документ предлагают купить за сто тысяч рублей.
Продавец утверждает, что паспорт был куплен им 20 лет назад у коллекционера. По одной из версий, Леонтьев когда-то забыл удостоверение личности в гостинице «Прибалтийская» в Санкт-Петербурге.
Знает ли Леонтьев о продаже документа, неизвестно.
«Паспорт у него уже давно новый. А это, как раритет. Вон паспорт Цоя ущел за миллионы рублей. А Леонтьев жив, слава богу, потом он будет дороже на много», — заявил продавец.
По его словам, паспортом заинтересовалось много потенциальных покупателей, в основном из Москвы. Сам продавец живет в Петербурге и ехать в столицу не планирует. Он добавил, что ранее продал автограф Аллы Пугачевой.
На снимках паспорта, прикрепленных к объявлению, видны фото и личные данные Леонтьева: дата и место рождения (19 марта 1949 года в селе Усть-Усинского района Коми АССР), места прописки, национальность (русский), а также дата выдачи документа (5 сентября 1981 года).
В прошлом году на аукционе продали паспорт музыканта Виктора Цоя. Документ сначала выставили на «Авито» за 3,5 миллиона рублей, а с аукциона он ушел за девять миллионов
Комментарии4
Шоу-бизнес , Виктор Цой , Валерий Леонтьев , Алла Пугачева , Комсомольская правда , Санкт-Петербург
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