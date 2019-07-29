Паспорт Валерия Леонтьева продают на «Авито»

«Комсомольская правда» нашла на портале «Авито» объявление о продаже паспорта певца Валерия Леонтьева . Документ предлагают купить за сто тысяч рублей.

Продавец утверждает, что паспорт был куплен им 20 лет назад у коллекционера. По одной из версий, Леонтьев когда-то забыл удостоверение личности в гостинице «Прибалтийская» в Санкт-Петербурге

Знает ли Леонтьев о продаже документа, неизвестно.

«Паспорт у него уже давно новый. А это, как раритет. Вон паспорт Цоя ущел за миллионы рублей. А Леонтьев жив, слава богу, потом он будет дороже на много», — заявил продавец.

По его словам, паспортом заинтересовалось много потенциальных покупателей, в основном из Москвы. Сам продавец живет в Петербурге и ехать в столицу не планирует. Он добавил, что ранее продал автограф Аллы Пугачевой

На снимках паспорта, прикрепленных к объявлению, видны фото и личные данные Леонтьева: дата и место рождения (19 марта 1949 года в селе Усть-Усинского района Коми АССР), места прописки, национальность (русский), а также дата выдачи документа (5 сентября 1981 года).

В прошлом году на аукционе продали паспорт музыканта Виктора Цоя. Документ сначала выставили на «Авито» за 3,5 миллиона рублей, а с аукциона он ушел за девять миллионов