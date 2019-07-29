Алибасова припугнули майонезом

4 июня Алибасов перепутал бутылку со средством для прочистки труб «Крот» с соком, выпил, обжог дыхательные пути, пищевод и желудок и был доставлен в больницу, 6-го был введен в кому, 11-го очнулся, а 17-го выписан из больницы.

Недавно Mephistofil опубликовал на «Пикабу» снимок упаковки чистящего средства «Сиф» в виде крема с микрокристаллами. Его упаковка аналогична той, в которой часто продаются различные пищевые продукты.

«Бари Каримович, ваш выход! Хранить в холодильнике рядом с майонезом!» — пошутил пользователь.

Пост собрал более 10 тысяч плюсов и свыше 700 комментариев. Автор самого популярного (более 1,2 тысячи плюсов) пошутил о нехватке микрокристаллов, которая порой чувствуется в оливье.

Многие другие комментаторы стали рассказывать истории о том, как сами или их знакомые по ошибке пили не то, что думали, — спирт вместо швепса и боржоми или, например, чистящее средство оранжевого цвета с цитрусовым запахом из бутылки из-под фанты.