Лидер Rammstein сел за штурвал самолета в Москву

Лидер Rammstein сел за штурвал самолета на пути в Москву

В понедельник культовая немецкая группа выступит на стадионе «Лужники» в рамках своего стадионного тура в поддержку нового альбома.

Лидер Rammstein Тилль Линдеманн сел за штурвал самолета на пути в Москву . Видео полета солист немецкой группы разместил в своем Instagram.

Судя по кадрам, Линдеманн сидел в кресле пилота частного самолета. Музыкант направлялся в российскую столицу, где совсем скоро Rammstein дадут концерт.

Культовая немецкая группа выступит на стадионе «Лужники» в рамках своего стадионного тура по Европе в поддержку своего нового альбома. А 2 августа музыканты дадут концерт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

В мае 2019 года после 10-летнего перерыва группа Rammstein выпустила новый альбом. В седьмую студийную пластинку вошли 11 композиций.