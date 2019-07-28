Рудковскую раскритиковали за хвастовство в сети 

Яна Рудковская, только что сообщившая в инстаграме о поступлении своих сыновей в МГИМО, решила и дальше придерживаться позитивной темы.
Теперь она выкладывает фото себя, любимой, на фоне дорогих автомобилей и красивого дома,
Однако хейтеры сочли, что продюсер кичится своим достатком, о чем и написали ей в микроблоге.
«Богатого с хвастливым не сравнить», «вчерашний день», «русские понты», «вечный праздник напоказ».
Заодно досталось и внешнему виду Яны. Наряды сочли не подходящими по возрасту, прическу никудышней, ноги — слишком тощими.
«С прической нужно что то делать…Совсем беда», «Детский сад, штаны на лямках», «И не молодая, и ноги какие— то слишком тощие, сухие».
Правда, отметились и поклонники:
«Туфли классные», «Классное платье, тебе очень идет», «Ноги бесконечные».