Рудковскую раскритиковали за хвастовство в сети

Яна Рудковская , только что сообщившая в инстаграме о поступлении своих сыновей в МГИМО , решила и дальше придерживаться позитивной темы.

Теперь она выкладывает фото себя, любимой, на фоне дорогих автомобилей и красивого дома,

Однако хейтеры сочли, что продюсер кичится своим достатком, о чем и написали ей в микроблоге.

«Богатого с хвастливым не сравнить», «вчерашний день», «русские понты», «вечный праздник напоказ».

Заодно досталось и внешнему виду Яны. Наряды сочли не подходящими по возрасту, прическу никудышней, ноги — слишком тощими.

«С прической нужно что то делать…Совсем беда», «Детский сад, штаны на лямках», «И не молодая, и ноги какие— то слишком тощие, сухие».

Правда, отметились и поклонники: