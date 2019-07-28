Бывшая подруга Шаляпина похвасталась малышом

«Кто молодец? Я молодец. На 13-й день после родов, минус 12 кг», — гласит подпись в микроблоге.

Татьяна утверждала, что отец ребенка — Прохор Шаляпин. Сам певец, который в данное время встречается с Виталиной Цымбалюк-Романовской, сына признать не спешит и требует прохождения ДНК-теста.

Подписчики ждут развития событий, но пока Татьяна полностью погружена в материнство, кормит сына грудью, решает, нужны ли прививки или нет. Все прочие проблемы отошли у молодой мамы на задний план, пишет «uznayvse.ru».

Так что интрига пока остается неизменной. А для Виталины, которой уже почти сорок, и у которой нет детей, добавилось поводов для переживаний.