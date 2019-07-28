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Ургант постарел на отдыхе 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Телеведущий отдыхает в Италии и выставляет фотоотчеты в инстаграм.
Подписчики удивлены: обычно все на отдыхе молодеют и расцветают, а 41-летний Иван резко постарел.
Фолловеры предположили, что такое произошло из-за смены имиджа. Они привыкли видеть звезду Первого канала в элегантных костюмах и соответствующей обуви.
Сейчас же телеведущий перешел на «свободную» форму одежды, что очень непривычно. Все-таки молодежный стиль идет не каждому человеку.
Но главное — он отрастил довольно длинную бороду, которая выглядит неухоженой, и перестал следить за прической, непонятно, намеренно или нет, — рассказывают «7дней».
В итоге Ургант выглядит на 10-15 лет старше. Хейтеры раскритиковали новый имидж звезды.
«Зачем вы такой?», «Стал дедушкой каким-то», «Смотреть стыдно, хоть бы привел себя в порядок», «Одичал совсем», «А мне фотка напомнила "нашу рашу", где бомжи Рублевские были Сифон и Борода».
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Шоу-бизнес , Италия
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