Ургант постарел на отдыхе

Телеведущий отдыхает в Италии и выставляет фотоотчеты в инстаграм.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Иван Ургант (@urgantcom) 26 Июл 2019 в 11:55 PDT Подписчики удивлены: обычно все на отдыхе молодеют и расцветают, а 41-летний Иван резко постарел.

Фолловеры предположили, что такое произошло из-за смены имиджа. Они привыкли видеть звезду Первого канала в элегантных костюмах и соответствующей обуви.

Сейчас же телеведущий перешел на «свободную» форму одежды, что очень непривычно. Все-таки молодежный стиль идет не каждому человеку.

Но главное — он отрастил довольно длинную бороду, которая выглядит неухоженой, и перестал следить за прической, непонятно, намеренно или нет, — рассказывают «7дней».

В итоге Ургант выглядит на 10-15 лет старше. Хейтеры раскритиковали новый имидж звезды.