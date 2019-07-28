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Королева удалила свое «голое» фото» из инстаграма 

Рамблер 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Наташа Королева сначала разместила в своем инстаграме фото в стиле «ню», но потом удалила его.
Певица хотела запустить челлендж «Кому слабо», но, в итоге передумала.
Звезда все-таки решила, что
«…оно не подходило к моей ленте — в общем контексте выглядело странно. Поэтому пришлось удалить. Так как я тогда психанула, а завела меня Света Лобода на эту историю. Ну а мое цирковое прошлое дает о себе знать…поэтому я смогла сделать этот кадр. Хотела запустить челендж: кому слабо…», — цитирует ее слова «Комсомольская правда».
Предыстория снимка такова: фото это певица сделала в ответ на пост Светланы Лободы, которая разместила у себя в ленте снимок обнаженной девушки, занимающейся йогой. Возникла неприятная ситуация, когда выяснилось, что это чужая фотография.
А Наташа Королева выставила свое собственное фото, продемонстрировав не только шикарную фигуру в типе «песочные часы», но и незурядную физическую форму.
Певица сфотографирована сзади в стойке на руках.
Для того чтобы получился удачный кадр, ей пришлось простоять на голове, по ее словам, минут 15-20. Но она очень рада, что школа циркового училища еще не забыта, и в свои 46 ей удаются такие трюки.
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Шоу-бизнес , Светлана Лобода , Наташа Королева , Комсомольская правда
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