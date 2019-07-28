Шепелев сообщил, что не может отказаться от спиртного 

В каждой шутке есть доля шутки…Телеведущий разместил в инстаграме свой портрет крупным планом и иронично подписал фотографию, сообщает «Ztkv.ru».
«Глаза человека пообещавшего завязать с бокалом белого вина на обед и бокалом красного на ужин (ложь, двумя)», — констатирует Дмитрий.
Некоторые подписчики тут же заволновались, нет ли у Дмитрия пагубной зависимости от алкоголя.
Ему напомнили о наличии ребенка, которого нужно вырастить, о здоровье и возможных печальных перспективах, и даже поделились личным опытом.
«Мой папа спился от бокала вина по выходным, когда к выходным присоединилась пятница», «Не забывай, у тебя дите малое! Воспитывать дите — не поле перейти! Это большая жизнь и в трезвую!»
Большинство же фолловеров восприняли шутку — как шутку. И возмутились на выплеск негатива в адрес Шепелева.
«Ничего себе hate comment. Так только в России или рядом могут. А если человеку нравится вкус вина? Или просто одиноко?», «Глупости, на то он и отпуск, чтобы "баловаться". Да и в обычной жизни иногда».