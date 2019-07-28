Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шепелев сообщил, что не может отказаться от спиртного 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
В каждой шутке есть доля шутки…Телеведущий разместил в инстаграме свой портрет крупным планом и иронично подписал фотографию, сообщает «Ztkv.ru».
«Глаза человека пообещавшего завязать с бокалом белого вина на обед и бокалом красного на ужин (ложь, двумя)», — констатирует Дмитрий.
Некоторые подписчики тут же заволновались, нет ли у Дмитрия пагубной зависимости от алкоголя.
Ему напомнили о наличии ребенка, которого нужно вырастить, о здоровье и возможных печальных перспективах, и даже поделились личным опытом.
«Мой папа спился от бокала вина по выходным, когда к выходным присоединилась пятница», «Не забывай, у тебя дите малое! Воспитывать дите — не поле перейти! Это большая жизнь и в трезвую!»
Большинство же фолловеров восприняли шутку — как шутку. И возмутились на выплеск негатива в адрес Шепелева.
«Ничего себе hate comment. Так только в России или рядом могут. А если человеку нравится вкус вина? Или просто одиноко?», «Глупости, на то он и отпуск, чтобы "баловаться". Да и в обычной жизни иногда».
Комментарии
Шоу-бизнес
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стал известен груз уничтоженных украинских Ил-76422
Интервью Путина номинировано на «Эмми»17
Сотрудники сгоревшего лагеря пожаловались на травлю5
Вода в Тулуне поднялась выше критического уровня21
«Здесь всё принадлежит Китаю»303
Видео
03:19
«Здесь всё принадлежит Китаю»
Общество
01:00
Галкин напугал Пугачеву своей выходкой
Шоу-бизнес
00:57
Сотрудники сгоревшего лагеря пожаловались на травлю
Происшествия Общество
01:56
Стал известен груз уничтоженных украинских Ил-76
Оружие Армия
01:45
Сын Алибасова сбежал с 20-ю миллионами
Шоу-бизнес
02:09
Стало известно о роскошной жизни убитой блогерши
Происшествия
00:20
Умер журналист Владимир Кара-Мурза
Общество
03:16
Октябрь наступит в июле
Погода Общество
00:20
Соловьев отреагировал на смерть Кара-Мурзы
Общество
04:23
Зеленского высмеяли за несуществующее государство
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение