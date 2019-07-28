Шепелев сообщил, что не может отказаться от спиртного

«Глаза человека пообещавшего завязать с бокалом белого вина на обед и бокалом красного на ужин (ложь, двумя)», — констатирует Дмитрий.

Некоторые подписчики тут же заволновались, нет ли у Дмитрия пагубной зависимости от алкоголя.

Ему напомнили о наличии ребенка, которого нужно вырастить, о здоровье и возможных печальных перспективах, и даже поделились личным опытом.

«Мой папа спился от бокала вина по выходным, когда к выходным присоединилась пятница», «Не забывай, у тебя дите малое! Воспитывать дите — не поле перейти! Это большая жизнь и в трезвую!»

Большинство же фолловеров восприняли шутку — как шутку. И возмутились на выплеск негатива в адрес Шепелева.