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Слухи о разводе Галустяна прокомментировал его агент 

News.ru + ещё 9 1 час назад
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Агент Михаила Галустяна Алексей Новацкий прокомментировал слухи о разводе популярного артиста с женой. Поводом для этого послужили недавние публикации в СМИ, а также появление актёра в компании неизвестной женщины.
С незнакомой дамой Галустян был замечен на борту самолёта, летевшего в Барнаул. При этом артист нервничал, не желал быть узнанным и не хотел фотографироваться с поклонниками, сообщает Пятый канал.
Кто-то из пассажиров якобы спросил артиста о супруге, на что шоумен ответил, что расстался с ней. Новость стала самой обсуждаемой в соцсетях: в браке юморист прожил 12 лет и только недавно он и его жена посвящали друг другу нежные посты в связи с очередной годовщиной.
Как выяснилось, слухи о разводе артиста не имеют под собой никакой почвы.
"Никого не слушайте, это все ложь полная. Это все фейк", — сообщил Алексей Новацкий.
Ранее News.ru сообщал, что Москва и Киев смогут вести переговоры только в ситуации, когда президентом России станет такой же участник Клуба весёлых и находчивых (КВН), каким когда-то являлся нынешний президент Украины Владимир Зеленский. Такое мнение в беседе с украинскими СМИ высказал вернувшийся накануне из Польши на Украину экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Михаил Галустян , Владимир Зеленский , Михаил Саакашвили , Барнаул
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