Слухи о разводе Галустяна прокомментировал его агент

Агент Михаила Галустяна Алексей Новацкий прокомментировал слухи о разводе популярного артиста с женой. Поводом для этого послужили недавние публикации в СМИ, а также появление актёра в компании неизвестной женщины.

С незнакомой дамой Галустян был замечен на борту самолёта, летевшего в Барнаул . При этом артист нервничал, не желал быть узнанным и не хотел фотографироваться с поклонниками, сообщает Пятый канал.

Кто-то из пассажиров якобы спросил артиста о супруге, на что шоумен ответил, что расстался с ней. Новость стала самой обсуждаемой в соцсетях: в браке юморист прожил 12 лет и только недавно он и его жена посвящали друг другу нежные посты в связи с очередной годовщиной.

Как выяснилось, слухи о разводе артиста не имеют под собой никакой почвы.

"Никого не слушайте, это все ложь полная. Это все фейк", — сообщил Алексей Новацкий.