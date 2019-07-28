Соседям запретили здороваться с Меган Маркл и принцем Гарри

Меган Маркл вновь оказалась в центре скандала. На этот раз «гасить пламя» пришлось представителям Букингемского дворца.

Королевской администрации пришлось вновь нарушить правило, установленное Елизаветой II — никаких комментариев о личной жизни членов королевской семьи, — рассказали «7days.ru».

Дело в том, что соседи герцогов Сассекских получили письма, вызвавшие их бурное возмущение.

Как сообщается, на территории Виндзорского замка, где недавно поселились Меган и Гарри, случайных людей не проживает. В соседях у королевской четы — придворные, персонал поместья, служащие королевы.

Письменные уведомления о том, как далее им следует себя вести, а именно: не здороваться с Меган и Гарри, не задавать вопросы, касающиеся их сына Арчи, не гладить собак супругов, и т.д., и т.п., просто взорвали соседское сообщество. Подобная выходка была сочтена беспределом, а саму историю «слили» репортерам издания «Sun».

Букингемскому дворцу пришлось отреагировать. Получилось это довольно неуклюже и неубедительно.

В заявлении было сказано, что герцог и герцогиня такой инициативы никогда не проявляли, а уведомления разослал один из придворных исключительно по собственной инициативе.

Понятно, что мало кто этому поверил.