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Соседям запретили здороваться с Меган Маркл и принцем Гарри 

Рамблер 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Меган Маркл вновь оказалась в центре скандала. На этот раз «гасить пламя» пришлось представителям Букингемского дворца.
Королевской администрации пришлось вновь нарушить правило, установленное Елизаветой II — никаких комментариев о личной жизни членов королевской семьи, — рассказали «7days.ru».
Дело в том, что соседи герцогов Сассекских получили письма, вызвавшие их бурное возмущение.
Как сообщается, на территории Виндзорского замка, где недавно поселились Меган и Гарри, случайных людей не проживает. В соседях у королевской четы — придворные, персонал поместья, служащие королевы.
Письменные уведомления о том, как далее им следует себя вести, а именно: не здороваться с Меган и Гарри, не задавать вопросы, касающиеся их сына Арчи, не гладить собак супругов, и т.д., и т.п., просто взорвали соседское сообщество. Подобная выходка была сочтена беспределом, а саму историю «слили» репортерам издания «Sun».
Букингемскому дворцу пришлось отреагировать. Получилось это довольно неуклюже и неубедительно.
В заявлении было сказано, что герцог и герцогиня такой инициативы никогда не проявляли, а уведомления разослал один из придворных исключительно по собственной инициативе.
Понятно, что мало кто этому поверил.
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Шоу-бизнес , Елизавета II , принц Гарри , журнал "7 Дней"
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