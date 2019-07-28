Кучера признался, что стал выпивать в Майами

Ведущий и актер Оскар Кучера рассказал, чем занимается в Америке.

Телеведущий с семьей сейчас отдыхают в Майами . Там, кстати, родился пятый ребенок актера.

Оскар и Юлия занимаются с детьми, кроме того, актер поступил на курсы в New York Film Academy.

«Учат, как ты должен выглядеть, говорить, смотреть… Нас, учеников, ставят в достаточно некомфортные условия на пробных кастингах, поэтому все очень интересно. Второй важный момент — глубокое погружение в языковую среду. Мы снимаем сцены, и мне дают учить тексты на английском — по три-четыре страницы», — приводит слова Кучеры «Z-aya.ru».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oskar Kuchera (@oskarkuchera) 16 Июл 2019 в 4:29 PDT Спортивную форма телеведущий тоже старается не терять.

А вот от здорового образа жизни Кучера несколько отошел.