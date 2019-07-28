Хлебникова внешним видом опровергает слухи об алкоголизме

Известная певица последнее время стала значительно лучше выглядеть.

Дана Борисова также заявляла, что певице требуется лечение, и даже предлагала устроить ее в клинику за рубежом.

Сама же Марина о причинах своего не лучшего внешнего вида и чрезмерной худобы говорила просто — она очень тяжело переживала смерть мужа.

Поклонники обрадовались положительным переменам в облике звезды, о чем и сообщают ей в микроблоге.