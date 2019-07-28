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Хлебникова внешним видом опровергает слухи об алкоголизме 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Известная певица последнее время стала значительно лучше выглядеть.
Публика обратила на это внимание после того, как звезда 90-х выложила в своем инстаграме фотографии из Краснодара, где она выступала на концерте.
Не так давно исполнительницу пытались обвинять в злоупотреблении алкоголем. Так, во время программы, посвященной Бари Алибасову, на которой присутствовала Марина, шоумен Рустам Солнцев заявил, что Хлебникова пристрастилась к спиртному, — рассказывает «Teleprogramma.pro».
Дана Борисова также заявляла, что певице требуется лечение, и даже предлагала устроить ее в клинику за рубежом.
Сама же Марина о причинах своего не лучшего внешнего вида и чрезмерной худобы говорила просто — она очень тяжело переживала смерть мужа.
Поклонники обрадовались положительным переменам в облике звезды, о чем и сообщают ей в микроблоге.
«Марина, слава Богу, ты возвращаешься к Жизни!», «Вот явно вы прибавили немного веса, и сразу другая картина! Отлично смотритесь, Марина, так держать!».
Комментарии2
Шоу-бизнес , Рустам Солнцев , Дана Борисова , Бари Алибасов , Краснодар
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