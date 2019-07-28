Мария Ивакова осталась почти без одежды

Телеведущая написала в инстаграме, что осталась с двумя майками и зубной щеткой, так как в Португалии потеряли ее поклажу. И некоторое время ей пришлось жить без привычных вещей. К счастью, потеря позже нашлась.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Maria Ivakova (@maria_ivakova) 25 Июл 2019 в 5:45 PDT Но Мария сумела обратить плохое в хорошее. Она поделилась этим открытием с поклонниками.

Девушка пригласила подписчиков поучаствовать в освобождении от лишнего барахла.

«Оказывается, можно прекрасно существовать с двумя майками и зубной щёткой. Правда книгам и красивому платью …я обрадовалась, не буду лукавить. Хочу сделать эксперимент — оставить только скромную базу из нескольких вещей и перестать заморачиваться по поводу «что надеть». Кто со мной?»

Группа поддержки «долой вещерабство» собирается.