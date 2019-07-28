Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мария Ивакова осталась почти без одежды 

Рамблер 1 час назад
Фото: Instagram
Мария Ивакова потеряла в Португалии багаж.
Телеведущая написала в инстаграме, что осталась с двумя майками и зубной щеткой, так как в Португалии потеряли ее поклажу. И некоторое время ей пришлось жить без привычных вещей. К счастью, потеря позже нашлась.
Но Мария сумела обратить плохое в хорошее. Она поделилась этим открытием с поклонниками.
Девушка пригласила подписчиков поучаствовать в освобождении от лишнего барахла.
«Оказывается, можно прекрасно существовать с двумя майками и зубной щёткой. Правда книгам и красивому платью …я обрадовалась, не буду лукавить. Хочу сделать эксперимент — оставить только скромную базу из нескольких вещей и перестать заморачиваться по поводу «что надеть». Кто со мной?»
Группа поддержки «долой вещерабство» собирается.
«Года два так ношу… — освободилась куча времени вместо ухода за шмотками...минимум стирки и глажу исключительно редко», — откликнулась фолловер.
Комментарии
Шоу-бизнес , Мария Ивакова , Португалия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Соловьев отреагировал на смерть Кара-Мурзы7
Возвращение из плена: КНДР отпустила российское судно6
Украину возмутила поездка Медведева в Крым53
Дым от лесных пожаров в России накрыл ряд областей Казахстана16
На Украине призвали срочно ввести войска в Россию567
Видео
00:20
Умер журналист Владимир Кара-Мурза
Общество
00:20
Соловьев отреагировал на смерть Кара-Мурзы
Общество
03:45
Россиянам пообещали осень в начале августа
Погода Общество
01:00
Галкин напугал Пугачеву своей выходкой
Шоу-бизнес
04:24
Дым от лесных пожаров в России накрыл ряд областей Казахстана
Пожары Происшествия
01:09
Анита Цой прикована к инвалидной коляске
Шоу-бизнес
05:47
Путин объявил ВМФ России всесильным
Политика Армия
Путин на «Рапторе» попал на видео
Политика Армия
01:01
Автономия Донбасса? Что предложили Зеленскому
Политика В мире
00:51
Как Юлия Меньшова ссорилась со звездами
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение