Мария Ивакова осталась почти без одежды 

Мария Ивакова потеряла в Португалии багаж.
Телеведущая написала в инстаграме, что осталась с двумя майками и зубной щеткой, так как в Португалии потеряли ее поклажу. И некоторое время ей пришлось жить без привычных вещей. К счастью, потеря позже нашлась.
Но Мария сумела обратить плохое в хорошее. Она поделилась этим открытием с поклонниками.
Девушка пригласила подписчиков поучаствовать в освобождении от лишнего барахла.
«Оказывается, можно прекрасно существовать с двумя майками и зубной щёткой. Правда книгам и красивому платью …я обрадовалась, не буду лукавить. Хочу сделать эксперимент — оставить только скромную базу из нескольких вещей и перестать заморачиваться по поводу «что надеть». Кто со мной?»
Группа поддержки «долой вещерабство» собирается.
«Года два так ношу… — освободилась куча времени вместо ухода за шмотками...минимум стирки и глажу исключительно редко», — откликнулась фолловер.