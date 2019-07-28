Боярский оправдался за осуждение дочери 

Недавно известный актер резко высказался в адрес дочери.

Публика восприняла заявление Боярского как рекомендацию Лизе заняться семьей и домашним хозяйством.

Такая позиция Боярского вызвала широкий резонанс. Звездного отца обвиняли и в несправедливом отношении к к таланту дочери, которая уже сама — известная звезда, и едва ли не в пропаганде домостроевщины.