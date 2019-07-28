Боярский оправдался за осуждение дочери 

Недавно известный актер резко высказался в адрес дочери.
Публика восприняла заявление Боярского как рекомендацию Лизе заняться семьей и домашним хозяйством.
«Если она хочет быть полноценной женщиной, то да. Я не видел счастливых актрис… Пускай сама разбирается со своей судьбой, профессией. Я просто очень рад, что у нее двое детей, и что рано или поздно она поймет, что все, чем она занималась, — это романтическая юность!» — приводит слова актера «z-aya.ru».
Такая позиция Боярского вызвала широкий резонанс. Звездного отца обвиняли и в несправедливом отношении к к таланту дочери, которая уже сама — известная звезда, и едва ли не в пропаганде домостроевщины.
И вот актер счел нужным дать пояснения.
«Я не то имел в виду. Меня спросили: «Какими ролями Лизы вы гордитесь?» Я ответил, что горжусь тем, что у неё есть дети и она хорошая мать, так как считаю, что итог всей жизни — это семья. Для меня и сын Сергей, и дочь Лиза — главные заслуги, а не роли в кино и песни. Наверное, есть люди, которые целиком посвящают себя Мельпомене, но, как правило, у них у всех несчастные семьи. Когда подводишь итог и говоришь: «Я добился…» Чего добился — что в иллюзионе здорово притворялся? Ну что ж — если в этом смысл… Для меня он в семье», — рассказал Михаил Боярский в интервью «Аргументам недели».