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Экс-участник «Дома-2» рассказал, как изменилась Бузова 

Рамблер 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Ольгу Бузову и Стаса Каримова, принимавших участие в телепроекте «Дом-2», когда-то связывали романтические отношения. Потом Ольга увлеклась Романом Третьяновым, а Стасу проект со временем наскучил.
Каримов профессионально занимается клубной музыкой, и все прошедшие годы продолжал следить за творчеством Бузовой. А несколько месяцев назад он предложил девушке создать несколько ремиксов на ее песни.
Певица согласилась, и сотрудничество получилось вполне успешным.
Каримов считает, что за прошедшее время Ольга Бузова, конечно, изменилась но исключительно в лучшую сторону.
«Мы с Олей долго не контактировали, но где-то год назад возобновили общение. Конечно, Оля очень сильно изменилась и внешне, и как человек. Но эти перемены позитивные», — рассказал Стас «СтарХиту».
26 июля состоялся релиз первых двух ремиксов на песни Ольги Бузовой в обработке Каримова. Стал уверен в их успехе.
Шоу-бизнес , Ольга Бузова , StarHit
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