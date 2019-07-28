Экс-участник «Дома-2» рассказал, как изменилась Бузова

Ольгу Бузову и Стаса Каримова, принимавших участие в телепроекте «Дом-2», когда-то связывали романтические отношения. Потом Ольга увлеклась Романом Третьяновым, а Стасу проект со временем наскучил.

Каримов профессионально занимается клубной музыкой, и все прошедшие годы продолжал следить за творчеством Бузовой. А несколько месяцев назад он предложил девушке создать несколько ремиксов на ее песни.

Певица согласилась, и сотрудничество получилось вполне успешным.

Каримов считает, что за прошедшее время Ольга Бузова, конечно, изменилась но исключительно в лучшую сторону.

«Мы с Олей долго не контактировали, но где-то год назад возобновили общение. Конечно, Оля очень сильно изменилась и внешне, и как человек. Но эти перемены позитивные», — рассказал Стас «СтарХиту».

26 июля состоялся релиз первых двух ремиксов на песни Ольги Бузовой в обработке Каримова. Стал уверен в их успехе.