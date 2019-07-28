Анита Цой прикована к инвалидной коляске

Известной певице и мужества, и креатива не занимать.

Только что публика вовсю сочувствовала Аните, получившей неприятную травму, что называется, на ровном месте, да еще прямо на фестивале.

Обсуждался вердикт врачей, судя по которому, певица некоторое время не сможет передвигаться без посторонней помощи, а процесс восстановления займет долгие недели.

Но Анита в очередной раз показала поклонникам, что она настоящий боец.

На красной дорожке фестиваля она появилась в инвалидной коляске, а на травмированный большой палец поверх бинтов был надет чехольчик со стразами, рассказал «Пятый канал».

В сочетании с босоножками без каблука и идеальным педикюром на здоровых пальцах получился вполне достойный образ.

Сама пострадавшая певица была веселой, смеялась, шутила и охотно позировала фотографам.