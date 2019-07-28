Алибасов обвинил сына в бегстве с 20 миллионами рублей

Сын продюсера Бари Алибасова скрылся с 20 миллионами рублей, заработанными благодаря ажиотажу вокруг отравления отца. Об этом Алибасов рассказал журналу «Семь дней».

Комментируя снимки из больницы, которые сделал его сын, Алибасов отметил, что «молодые на всем хотят зарабатывать». «Отец при смерти, а для него это пиар», — пояснил продюсер.

Он заявил, что сам на этом пиаре ничего не заработал.

«Сын заработал! 20 миллионов! Я говорю, ну ты из этих денег хоть коржик мне купи. Хотя бы 100 рублей мне дай на лекарства! А он просто исчез. С тех пор я его и не видел…» — утверждает шоумен.

Ранее в июле Алибасов назвал своего сына и пиар-директора группы «На-На» Вадима Горжанкина больными людьми. По его словам, именно они создали шумиху вокруг его отравления.

Алибасов и сам активно участвовал в телеэфирах сразу после выписки из больницы. В связи с этим в отравление поверили не все. Скептики отмечают, что ставший частым гостем на телеэфирах продюсер говорит уверенно, разборчиво и не похож на человека, который получил ожог пищевода и пережил кому. В середине июля во время съемок программы «Пусть говорят» он побил свою подругу Лиану после того, как она предположила, что все его несчастья начались после женитьбы на Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Продюсер попал в больницу 4 июня, по ошибке выпив средство для прочистки труб «Крот». Врачи диагностировали у него максимальную степень ожога желудка. Сообщалось, что продюсер провел в коме семь дней. 17 июня его выписали из НИИ имени Склифосовского.