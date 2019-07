Почему музыканты выбирают РФ, а не Латвию

О том, что «Новая волна» переедет в Сочи, организаторы объявили в декабре 2014 года. Такое решение, в частности, было принято с учетом возможности использования инфраструктуры, которая осталась после проведения в городе Олимпиады. По словам члена президиума сейма Латвии Андрея Клементьева, перенос фестиваля обошелся бюджету Юрмалы в сумму, эквивалентную 17 млн рублей.

При этом — несмотря на санкции со стороны как США, так и Европы — концертная деятельность в России, такое ощущение, только набирает обороты.

В частности, за последние несколько лет концерты в стране дали Kraftwerk, Depeche Mode , те же Prodigy, супергруппа Prophets of Rage, состоящая из «бескомпромиссных» борцов с системой из Rage Against the Machine и Public Enemy, завоевавший статус «русского народного певца» Ник Кейв, Дэймо Албарн, The Chemical Brothers, а также более актуальные Arcade Fire, FKA Twigs, Belle & Sebastian, King Gizzard & the Lizard Wizard, Kasabian, Daughters и даже Merzbow с Эдом Шираном — и совсем уж «непотопляемые» Massive Attack и Metallica. Примечательно, что последние две группы не просто выступили в России, но и, можно сказать, признались в любви к нашей стране: