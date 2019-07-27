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Звезда «Брестской крепости» утонула на глазах у мужа 

Рамблер 1 час назад
Фото: facebook.com
Трагедией закончился медовый месяц Вероники Никоновой и Петра Маркелова.
Во время свадебного путешествия звезда «Брестской крепости» утонула в реке Текланика на Аляске, пишет «Teleprogramma.pro».
Пара хотела устроить романтический поход — провести несколько дней в заброшенном автобусе, в котором жил и умер Кристофер Маккэндлесс, ставший героем книги Джона Кракауэра «В диких условиях».
Петр и Вероника переправились через реку, переночевали в автобусе две ночи, а на обратном пути случилась беда.
Девушка не удержала в руках основную веревку, держась за которую молодые люди перебирались через бурную речку. Казалось бы, страховочный трос должен был спасти Веронику, удержать на плаву до прихода помощи, но тяжелый рюкзак утянул ее с поверхности воды.
Когда Петр вытащил жену на берег, было уже поздно.
«Около 20 минут я повторял процедуру: делал массаж сердца, потом вдыхал воздух в легкие. Ноги и руки были холодные, но я продолжал делать массаж в надежде, что сработает», — поделился горем Маркелов с журналистами «TUT.BY».
Веронике было всего 24 года, и 1 июля они с Петром поженились.
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Шоу-бизнес , Аляска
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