Солнцев узнал о смерти отца только через год 

Отец Гогена, как сообщают «uznayvse.ru», уходил из жизни в нищете и одиночестве. Он пытался просить о помощи свою бывшую супругу Людмилу Кравцову, но женщина на его просьбы не отреагировала.
Когда-то папа Гогена оставил семью, а мать занялась устройством личной жизни, в которой мальчику не нашлось места. Воспитали будущую знаменитость бабушка и тетя по отцовской линии.
Фотографию себя вместе с тетей Светланой исполнитель недавно выложил в своем инстаграме.
Запоздалое известие о смерти отца произвела тяжелое впечатление на эпатажного певца, пусть они и не были близки друг другу.
Ведь и с матерью Солнцев практически не общается. Людмила пытается заставить сына выделять деньги на ее содержание, а Гоген не спешит бросаться ей на помощь, памятуя, что мать в свое время отдала его на попечение родственников.