Панайотова назвали возможным отцом ребенка Успенской

Поговорка «Без меня меня женили» в пикантной истории вокруг Панайотовым и Успенской приобретает новое звучание.

Александр ошарашен фантазиями хейтеров о том, что Любовь Успенская выбрала его в качестве отца своего будущего ребенка.

Публика обсуждает заявление 65-летней певицы о том, что она хочет иметь ребенка и выбирает донора для процедуры ЭКО. При этом сама исполнительница аккуратно намекает в соцсетях на наличие молодого поклонника.

И тут фолловерам на глаза попадается ее, в общем-то совершенно безобидное, поздравление в инстаграме.

«Мой дорогой и любимый Панайотов, я безмерно рада тому, что такой прекрасный, открытый и талантливый человек стал частью моей жизни», — процитировал Успенскую «Пятый канал».

Хейтеры мгновенно докрутили ситуацию и сочли Панайотова во всех отношениях превосходным кандидатом на роль будущего папаши, пишут «7дней».