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Панайотова назвали возможным отцом ребенка Успенской 

Рамблер 25 минут назад
Фото: Instagram
Поговорка «Без меня меня женили» в пикантной истории вокруг Панайотовым и Успенской приобретает новое звучание.
Александр ошарашен фантазиями хейтеров о том, что Любовь Успенская выбрала его в качестве отца своего будущего ребенка.
Публика обсуждает заявление 65-летней певицы о том, что она хочет иметь ребенка и выбирает донора для процедуры ЭКО. При этом сама исполнительница аккуратно намекает в соцсетях на наличие молодого поклонника.
И тут фолловерам на глаза попадается ее, в общем-то совершенно безобидное, поздравление в инстаграме.
«Мой дорогой и любимый Панайотов, я безмерно рада тому, что такой прекрасный, открытый и талантливый человек стал частью моей жизни», — процитировал Успенскую «Пятый канал».
Хейтеры мгновенно докрутили ситуацию и сочли Панайотова во всех отношениях превосходным кандидатом на роль будущего папаши, пишут «7дней».
«Люба вчера скидывала мне эту статью. В общем, мы посмеялись, конечно. Сейчас артистам не нужно придумывать никаких инфоповодов: все делают за нас», — рассказал сам певец журналистам «Комсомольской правды».
Комментарии
Шоу-бизнес , Любовь Успенская , Комсомольская правда
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