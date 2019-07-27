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Кирилл «Руки-базуки» хочет лечиться в телешоу 

Рамблер 14 минут назад
Фото: РИА Новости
Кириллу Терешину грозит ампутация «рук-базук». Прославившийся благодаря огромным мышцам рук бодибилдер страдает от последствий синтоловых инъекций.
Организм начал отторгать закаченный в него препарат, руки отекают, воспаляются, и «синтолового качка» ждут крайне неприятные перспективы.
«В организме происходят воспалительные процессы, принимаю жаропонижающие. Три недели пью — месяц отдыхаю. Если асептическое воспаление превратится в гнойное, то я могу потерять конечности», — приводит слова Кирилла «Руки-базуки» «Пятый канал».
Пока еще Терешину удается справляться с процессами отторжения, но в любой момент ситуация может измениться к худшему. Поэтому введенный в руки синтол нужно обязательно убрать, причем, не откладывая это в долгий ящик.
«Раз в месяц выскакивают отеки, температура руки поднимается до 38,2, », — описывает свое состояние Кирилл.
Проблема в уникальности ситуации — в России врачи не берутся помочь молодому человеку, у них просто нет опыта.
Терешин говорит, что только в немецкой специализированной клинике ему не отказали, но и не дали никакой гарантии.
Сначала требуется пройти полное обследование. Потом уже доктора будут выносить вердикт. А заплатить придется, по словам неудачливого бодибилдера, около трех миллионов.
Но «Руки-базуки» готов бороться за свое здоровье. Как вариант он рассматривает возможность создания на базе своей истории телевизионного шоу, идея которого будет заключаться в том, что для создания красивого тела нужен спортзал, а не всяческая химия.
Он планирует показать и этапы лечения, и саму операцию. Кирилл надеется, что такой проект поможет ему решить также и материальные проблемы с восстановлением здоровья.
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Шоу-бизнес , Кирилл Терешин
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