Кирилл «Руки-базуки» хочет лечиться в телешоу

Кириллу Терешину грозит ампутация «рук-базук». Прославившийся благодаря огромным мышцам рук бодибилдер страдает от последствий синтоловых инъекций.

Организм начал отторгать закаченный в него препарат, руки отекают, воспаляются, и «синтолового качка» ждут крайне неприятные перспективы.

«В организме происходят воспалительные процессы, принимаю жаропонижающие. Три недели пью — месяц отдыхаю. Если асептическое воспаление превратится в гнойное, то я могу потерять конечности», — приводит слова Кирилла «Руки-базуки» «Пятый канал».

Пока еще Терешину удается справляться с процессами отторжения, но в любой момент ситуация может измениться к худшему. Поэтому введенный в руки синтол нужно обязательно убрать, причем, не откладывая это в долгий ящик.

«Раз в месяц выскакивают отеки, температура руки поднимается до 38,2, », — описывает свое состояние Кирилл.

Проблема в уникальности ситуации — в России врачи не берутся помочь молодому человеку, у них просто нет опыта.

Терешин говорит, что только в немецкой специализированной клинике ему не отказали, но и не дали никакой гарантии.

Сначала требуется пройти полное обследование. Потом уже доктора будут выносить вердикт. А заплатить придется, по словам неудачливого бодибилдера, около трех миллионов.

Но «Руки-базуки» готов бороться за свое здоровье. Как вариант он рассматривает возможность создания на базе своей истории телевизионного шоу, идея которого будет заключаться в том, что для создания красивого тела нужен спортзал, а не всяческая химия.

Он планирует показать и этапы лечения, и саму операцию. Кирилл надеется, что такой проект поможет ему решить также и материальные проблемы с восстановлением здоровья.