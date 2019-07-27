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Внук Федосеевой-Шукшиной отказался общаться с бабушкой 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
В большой семье Лидии Николаевны очень сложные взаимоотношения. Конфликтуют родственники покойного писателя между собой перманентно, и время от времени кто-то из них оказывается в центре очередного скандала.
Свою старшую дочь Федосеева-Шукшина оставила при разводе с первым мужем, еще малышкой. Впоследствии Анастасия попала в тюрьму из-за наркотиков.
Не так все безоблачно и в ее отношениях с семьей средней дочери Марии.
Младшая, Ольга, много лет воюет с матерью за недвижимость в центре Москвы. А ее сын, Василий Шукшин — младший, отказывается общаться со звездной бабушкой.
Василий вырос в интернате при монастыре, куда его отдала Ольга Шукшина. Впоследствии юношу пригласила к себе пожить Лидия Николаевна. Кстати, часть квартиры, в которой живет артистка, по наследству принадлежит его матери.
Однако после того, как молодой человек попросил разрешения пригласить на несколько дней своих друзей по интернату, возник конфликт. Всю компанию в итоге выставили за дверь.
«Лидия Николаевна вжилась в образ, она потеряла себя. Я понимаю, что бабушка есть, но она где-то там. Я ее не знаю и не смогу узнать», — рассказал внук Федосеевой-Шукшиной «Real-lifes.ru».
Сейчас Василий живет в провинции и больше не стремится перебраться в столицу. Ему не хочется становиться героем светских пересудов. И с бабушкой он перестал контактировать.
Комментарии5
Шоу-бизнес , Василий Шукшин , Ольга Шукшина
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