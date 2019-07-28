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У Ирины Шейк — новый роман со звездой? 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Все еще на слуху история развода Ирины Шейк и Брэдли Купера.
Инстаграм Леди Гаги, уведшей мужа у Ирины, продолжают атаковать хейтеры, забрасывая микроблог певицы посторонней информацией, а также нелицеприятными заявлениями по ее поводу.
Пострадавшая сторона — Ирина Шейк — напротив, получает от фолловеров всяческую поддержку. И, в первую очередь, пожелания устроить свою личную жизнь лучше прежней.
Но до недавнего времени на любовном фронте российской модели не наблюдалось никаких действий. И вот, наконец, Шейк «застукали» на свидании с кавалером.
«Teleprogramma.pro» со ссылкой на «Daily Mail» пишет, что информированный источник рассказал о встречах красавицы-модели с бывшим мужем Дженнифер Энистон — режиссером, актером и сценаристом Джастином Теру.
Шоу-бизнес , Джастин Теру , Брэдли Купер , Дженнифер Энистон , Ирина Шейк , Стефани Джерманотта , Daily Mail
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