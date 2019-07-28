У Ирины Шейк — новый роман со звездой?

Инстаграм Леди Гаги , уведшей мужа у Ирины, продолжают атаковать хейтеры, забрасывая микроблог певицы посторонней информацией, а также нелицеприятными заявлениями по ее поводу.

Пострадавшая сторона — Ирина Шейк — напротив, получает от фолловеров всяческую поддержку. И, в первую очередь, пожелания устроить свою личную жизнь лучше прежней.

Но до недавнего времени на любовном фронте российской модели не наблюдалось никаких действий. И вот, наконец, Шейк «застукали» на свидании с кавалером.