«Сопляк был совсем»: Вайкуле и Пугачева обсудили публику

Галкин приревновал Пугачеву к «сопляку»

В особняк, который снимает звездная пара, Алла Борисовна приехала в начале июля. Затем она побывала на фестивале Лаймы Вайкуле, и теперь, по завершению мероприятия, подруги могут просто отдохнуть, пообщаться и развлечься.

Обе звездные блондинки — дамы заводные и веселые. Еще с прошлом году они придумали рубрику «Дамы с Дюн» для инстаграма, где Галкин выкладывает смешные ролики про подруг.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 27 Июл 2019 в 2:09 PDT Свежий сюжет — о приключениях на дискотеке.

«Ох, натанцевались! Ноги отваливаются! А какой успех у молодежи!» — смеются артистки.

Примадонна заявила, что обратила внимание на мужчину 55-лет. Она назвала его «сопляком», так как решила, что он слишком молод.

И тут же подколола мужа:

«Когда постоянно перед глазами в моей жизни молодой, молодой, с юмором, молодой, то иногда хочется постарше».

Галкин немедленно отреагировал:

«Я вам дам постарше!»

Вайкуле с Пугачевой расхохотались.

Поклонников восхитили чувство юмора и неиссякаемое жизнелюбие звезд.