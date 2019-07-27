«Сопляк был совсем»: Вайкуле и Пугачева обсудили публику

Алла Пугачева и Лайма Вайкуле — давние подруги. А Юрмала — давняя любовь примадонны, она с семьей отдыхает там каждое лето. И этот год не стал исключением.
В особняк, который снимает звездная пара, Алла Борисовна приехала в начале июля. Затем она побывала на фестивале Лаймы Вайкуле, и теперь, по завершению мероприятия, подруги могут просто отдохнуть, пообщаться и развлечься.
Обе звездные блондинки — дамы заводные и веселые. Еще с прошлом году они придумали рубрику «Дамы с Дюн» для инстаграма, где Галкин выкладывает смешные ролики про подруг.
Свежий сюжет — о приключениях на дискотеке.
«Ох, натанцевались! Ноги отваливаются! А какой успех у молодежи!» — смеются артистки.
Примадонна заявила, что обратила внимание на мужчину 55-лет. Она назвала его «сопляком», так как решила, что он слишком молод.
И тут же подколола мужа:
«Когда постоянно перед глазами в моей жизни молодой, молодой, с юмором, молодой, то иногда хочется постарше».
Галкин немедленно отреагировал:
«Я вам дам постарше!»
Вайкуле с Пугачевой расхохотались.
Поклонников восхитили чувство юмора и неиссякаемое жизнелюбие звезд.
«Какие они классные! Совсем еще юные и вечно молодые!», «Девочки красотки, по-другому и не скажешь».