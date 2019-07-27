Агибалова обвинила врачей в смерти матери

Ирина Агибалова 20 июля потеряла мать. Об этом экс-участница «Дома-2» сообщила в своем инстаграме.

Ирина считает, что смерть ее мамы спровоцировали неправильное лечение и жестокое отношение врачей, — сообщает «Starhit».

Пожилая женщина, безусловно, имела хронические заболевания — гипертонию и диабет — но она находилась под присмотром сестры Арины, Галины, которая сама врач.

И их матушка вела активный образ жизни, чувствовала себя неплохо, много занималась с правнучкой, возилась по хозяйству.

Но случилось так, что, когда Галина улетела в Сочи на 10 дней, мама попала в больницу.

Агибалова рассказала, что, по ее мнению, врачебные ошибки начались с самого начала пребывания пожилой женщины в медучреждении.

Она уточнила, что ее матери сначала кололи препарат для понижения давления, что спровоцировало инфаркт, а потом даже пристегнули к кровати.

«Мама говорила со мной, показывала мне по Skype руки, которые просто были черно-синими. Она жаловалась, что ее били по рукам», — приводит страшные подобности Агибалова.

К немолодой пациентке отнеслись крайне жестоко, утверждает дочь.

«Когда она попробовала встать, оказалось, что ее пристегнули к кровати. А у нее болит спина, она не может на ней долго лежать. Когда начала сопротивляться, вкололи галоперидол. Человеку, у которого был инфаркт, это противопоказано. Это как сразу убить», — рассказала Ирина Александровна.

После случившегося не помогли ни перевод в другую палату, ни в другую больницу. 82-х летняя женщина скончалась.

Ирина Агибалова считает, что виновники ее смерти останутся безнаказанными, так как она не сможет ничего доказать.