«Сняла бы совсем!»: Волочкова разозлила интернет мини-купальником

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram новую фотографию в купальнике. Интернет-пользователи решили, что верх купальника мал балерине и посоветовали ей полностью раздеться.

«Попарились с Аришей в бане и окунались в ледяную купель. Прекрасный выходной!» — так Волочкова подписала фото (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

Комментарии в Instagram балерины давно закрыты, но пользователи активно критикуют ее снимки на других ресурсах.

«Фигура мужика с грудью», — написал один из комментаторов.

«Сняла бы совсем!» — возмутился другой.

«Как то странно бюст купальника выглядит», — отметил один из пользователей.

Некоторым пользователям не понравилось, что купальник «старый»: фото и видео в нем балерина выкладывала в начале 2018 года.

«На новый купальник видимо денег нет», — заявил один из них.

При этом многие комментаторы встали на защиту балерины.

«Нормальная девченка, пусть дуркует», — написал один из них.