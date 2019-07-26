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«Сняла бы совсем!»: Волочкова разозлила интернет мини-купальником 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram новую фотографию в купальнике. Интернет-пользователи решили, что верх купальника мал балерине и посоветовали ей полностью раздеться.
«Попарились с Аришей в бане и окунались в ледяную купель. Прекрасный выходной!» — так Волочкова подписала фото (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
Комментарии в Instagram балерины давно закрыты, но пользователи активно критикуют ее снимки на других ресурсах.
«Фигура мужика с грудью», — написал один из комментаторов.
«Сняла бы совсем!» — возмутился другой.
«Как то странно бюст купальника выглядит», — отметил один из пользователей.
Некоторым пользователям не понравилось, что купальник «старый»: фото и видео в нем балерина выкладывала в начале 2018 года.
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Мои впечатления об отдыхе в @akkahotelsantalya 🌴 Отдыхайте по полной! В лучших местах! Живите счастливо! Берегите любовь и отношения! Не злитесь! Не завидуйте! Прощайте успех и роскошь! И доброту тоже прощайте!🙏🏻 И радость! И помните, что как бы многие ко мне ни относились, не зная меня…, я по своему обыкновению люблю всех! И переживаю за тех, кто, не зная меня, пытается вылить свою желчь.. 😂 Потому что я счастлива тем, что я живу в мире настоящих людей! И ни один человек не встретил меня без улыбки и слов восхищения!🙏🏻 Какое счастье жить честно и открыто! Какое счастье быть любимой! Мужчинами, зрителями, друзьями и детьми!👍🏼 Это ведь заслужить можно трудом и добропорядочностью, а не злословием. 😉 Как жаль тех, кто тратит свое время на злобу.. А краски жизни пролетают мимо таких людей.. Но все эти краски достаются нам! 💪🏻Хорошим и светлым людям. 😊 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #радость #танец #я #volochkova #russia #ballet #enjoy #love #instagood #me #akka #akkaatendon

Публикация от  Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

«На новый купальник видимо денег нет», — заявил один из них.
При этом многие комментаторы встали на защиту балерины.
«Нормальная девченка, пусть дуркует», — написал один из них.
«Купальник любимый, качественный, красивый носится долго…Пляжные сабо удобны.. Пусть носит — ей нравится, а до остальных нет никакого дела», — согласился другой.
Комментарии1
Шоу-бизнес , Анастасия Волочкова
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