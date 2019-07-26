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Собчак намекнула на душевное расстройство Шнурова 

Рамблер 15 минут назад
Фото: РИА Новости
Сергея Шнурова преследуют задницы — поселились в его голове, сочиняют его стихи и поют его голосом, заявила Ксения Собчак в своем инстаграме.
Осенью Шнуров удалил все посты из своего инстаграма и стал часто реагировать там в стихотворной форме на громкие информационные поводы.
В марте музыкант сочинил стихи об уходе Собчак от мужа к Константину Богомолову — заявил, что «чтоб она ни делала, все один "Дом 2"». Тогда журналистка (также в стихах) вызвала Шнурова на баттл в эфире своего YouTube-шоу, но тот отказался.
Баттл между ними происходит прямо сейчас. В ходе недавней пресс-конференции лидер «Ленинграда» заявил, что те стихи для Собчак сочинил ее любовник. Она ответила стихами с оскорблениями. Шнуров ответил не менее оскорбительными.
Знаменитости обменялись еще несколькими стихотворениями. В одном из них Шнуров назвал задницу Собчак рыхлой. В полночь журналистка ответила и на эти стихи.
Она обвинила музыканта в употреблении запрещенных веществ и в анальной фиксации («преследуют задницы») и посоветовала ему лечиться от этого («может, в Швейцарии клиники есть»).
«Вылечить нужно любимчика нации.
Шнуров, мы можем и денег собрать!
Из-за дурацкой анальной фиксации
Глупо таким молодым умирать!» — отметила Собчак.
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В жуткую ночь после вечера хмурого Что нарушает Серёжин уют? Дряблые жопы приходят за Шнуровым! Плоские жопы уснуть не дают! Можно сказать: Ну, какая нам разница? Я же во всём разобраться хочу: Если кумира преследуют задницы, Может, ему обратиться к врачу? Рано Сергею готовить надгробие. Жопы преследуют! Это же жесть! Лечат же где-то у нас жопофобию? Может, в Швейцарии клиники есть? Вылечить нужно любимчика нации. Шнуров, мы можем и денег собрать. Из-за дурацкой анальной фиксации Глупо таким молодым умирать! Я по ночам от сочувствия вою. Хочешь послушать сужденье моё? Жопа, Сергей, у тебя — с головою, Жопа давно поселилась в неё. Жопа поёт твоим голосом хриплым, Жопа стишки новостные строчит, Публика к этому даже привыкла — Хлопает, топает, «браво!» кричит. Бить по больному больного так низко… Я — не про маленький член, хорошо? Знаешь причину ухода Дениски? С жопой поссорился — вот и ушёл! Шнуров не слушает. Он — под кроватью Пьяный в ломину дрожит в темноте, Жопа к нему подбирается, кстати, Рыхлая в гнусной своей наготе! Жопу потом и во сне он увидел, Утром — писал свои стихо-труды, В них ни за что мою жопу обидел. Жопа — обиделась, мне — до …балды!

Публикация от  Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

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Шоу-бизнес , Константин Богомолов , Ксения Собчак , Сергей Шнуров
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