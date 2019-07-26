Собчак намекнула на душевное расстройство Шнурова 

«Вылечить нужно любимчика нации.
Шнуров, мы можем и денег собрать!
Из-за дурацкой анальной фиксации
Глупо таким молодым умирать!» — отметила Собчак.
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В жуткую ночь после вечера хмурого Что нарушает Серёжин уют? Дряблые жопы приходят за Шнуровым! Плоские жопы уснуть не дают! Можно сказать: Ну, какая нам разница? Я же во всём разобраться хочу: Если кумира преследуют задницы, Может, ему обратиться к врачу? Рано Сергею готовить надгробие. Жопы преследуют! Это же жесть! Лечат же где-то у нас жопофобию? Может, в Швейцарии клиники есть? Вылечить нужно любимчика нации. Шнуров, мы можем и денег собрать. Из-за дурацкой анальной фиксации Глупо таким молодым умирать! Я по ночам от сочувствия вою. Хочешь послушать сужденье моё? Жопа, Сергей, у тебя — с головою, Жопа давно поселилась в неё. Жопа поёт твоим голосом хриплым, Жопа стишки новостные строчит, Публика к этому даже привыкла — Хлопает, топает, «браво!» кричит. Бить по больному больного так низко… Я — не про маленький член, хорошо? Знаешь причину ухода Дениски? С жопой поссорился — вот и ушёл! Шнуров не слушает. Он — под кроватью Пьяный в ломину дрожит в темноте, Жопа к нему подбирается, кстати, Рыхлая в гнусной своей наготе! Жопу потом и во сне он увидел, Утром — писал свои стихо-труды, В них ни за что мою жопу обидел. Жопа — обиделась, мне — до …балды!