Собчак намекнула на душевное расстройство Шнурова

Осенью Шнуров удалил все посты из своего инстаграма и стал часто реагировать там в стихотворной форме на громкие информационные поводы.

В марте музыкант сочинил стихи об уходе Собчак от мужа к Константину Богомолову — заявил, что «чтоб она ни делала, все один "Дом 2"». Тогда журналистка (также в стихах) вызвала Шнурова на баттл в эфире своего YouTube-шоу, но тот отказался.

Баттл между ними происходит прямо сейчас. В ходе недавней пресс-конференции лидер «Ленинграда» заявил, что те стихи для Собчак сочинил ее любовник. Она ответила стихами с оскорблениями. Шнуров ответил не менее оскорбительными.

Знаменитости обменялись еще несколькими стихотворениями. В одном из них Шнуров назвал задницу Собчак рыхлой. В полночь журналистка ответила и на эти стихи.

Она обвинила музыканта в употреблении запрещенных веществ и в анальной фиксации («преследуют задницы») и посоветовала ему лечиться от этого («может, в Швейцарии клиники есть»).

«Вылечить нужно любимчика нации.

Шнуров, мы можем и денег собрать!

Из-за дурацкой анальной фиксации