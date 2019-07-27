«Ужас!» Анита Цой получила серьезную травму

Аните Цой очень не повезло — на фестивале «Жара» в Баку она споткнулась буквально на ровном месте и сильно травмировала ногу. Исполнительницу даже увезли на скорой, поскольку нужна была помощь медиков.

Как пишет «5 канал», Анита сорвала ноготь на большом пальце ноги, зацепившись за лестницу. Травма, конечно, очень неприятная.

Ходить сейчас артистка может только с посторонней помощью.

«Мне больше всего обидно, что травма произошла на пустом месте. Шла я спокойно после ковровой дорожки, по лестнице, зацепилась большим пальцем за лестницу и вырвала с мясом ноготь. Море крови, ужас».

Цой в своем инстаграм опубликовала видео, где поделилась подробностями произошедшего.

Больше всего певицу, по ее словам, огорчило то, что недоброжелатели обвинили ее в желании попиариться на собственной беде.

«Меня печалит, что некоторые посчитали, что это пиар».

Анита также объяснила, почему ее директор снимал историю после ее падения на видео.