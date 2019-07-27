Анита Цой рассказала, почему ее увезли на скорой с фестиваля в Баку

Певица Анита Цой выложила в своем Instagram видео, на котором сняла травму большого пальца, полученную на фестивале «Жара» в Баку.

Ранее в пресс-службе мероприятия сообщили РИА Новости, что Цой споткнулась и ушибла ногу, она отправилась в больницу осмотреть палец на дежурившей на фестивале скорой.

Как рассказала сама Цой, она сорвала ноготь, зацепившись им за лестницу, когда уже заканчивала проход по ковровой дорожке. "Вырвала с мясом ноготь. Море крови", — прокомментировала она случившееся.

Цой поблагодарила за слова поддержки и заверила, что чувствует себя хорошо. При этом она отметила, что травма произошла на "пустом месте".

В конце 2018 года Анита Цой перенесла операцию по удалению камня в желчном пузыре в Москве, куда ее экстренно доставили авиацией с гастролей на Кубани.