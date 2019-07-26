Судзиловская похвасталась фигурой в бикини

Актриса Олеся Судзиловская напомнила своим подписчикам в Instagram о пользе простых физических упражнений и правильном питании. Свой пост она проиллюстрировала фотографией в купальнике.

О том, как держать себя в форме, Олеся Судзиловская регулярно рассказывает в своем блоге. И под фото, где она запечатлена в цветном бикини, актриса вновь поделилась секретом прекрасной фигуры.

«Сегодня, возможно, мы с вами, друзья, и не откроем для себя новые средства по уходу за лицом или телом, просто выполняем физические упражнения, проверенные временем, продолжаем читать и учиться, поддерживаем правильное питание», — написала Судзиловская (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).

Ранее в своем аккаунте актриса на личном примере рассказывала, какие стоит делать упражнения.

«Приседания, упражнения на пресс, поперечные живота, трицепсы и растяжка завершены!» — отмечала Судзиловская под фотографией в спортивной форме.