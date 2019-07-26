Судзиловская похвасталась фигурой в бикини 

Актриса Олеся Судзиловская напомнила своим подписчикам в Instagram о пользе простых физических упражнений и правильном питании. Свой пост она проиллюстрировала фотографией в купальнике.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
У нас среда.) Сегодня в #судзибьюти возможно, мы с Вами, друзья, и не откроем для себя новые средства по уходу за лицом или телом, просто выполняем физические упражнения, проверенные временем, продолжаем читать и учиться, поддерживаем правильное питание, заглядывая на предыдущие страницы нашей рубрики #sudzibeauty. 😉😁 И как мы любим говорить с моей доброй подруженькой @allakrutaya 😘, вспоминая отличный анекдот: «…Во-первых, это красиво!» #олесясудзиловская #актриса #olesyasudzilovskaya #actress #la #losangeles #california #калифорния #лосанжелес #sudzibeauty #suntan #солнечныеванны #солнце #sun #happiness #summer #лето
О том, как держать себя в форме, Олеся Судзиловская регулярно рассказывает в своем блоге. И под фото, где она запечатлена в цветном бикини, актриса вновь поделилась секретом прекрасной фигуры.
«Сегодня, возможно, мы с вами, друзья, и не откроем для себя новые средства по уходу за лицом или телом, просто выполняем физические упражнения, проверенные временем, продолжаем читать и учиться, поддерживаем правильное питание», — написала Судзиловская (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).
Ранее в своем аккаунте актриса на личном примере рассказывала, какие стоит делать упражнения.
«Приседания, упражнения на пресс, поперечные живота, трицепсы и растяжка завершены!» — отмечала Судзиловская под фотографией в спортивной форме.
По данным «Комсомольской правды», 45-летняя Олеся Судзиловская — мама двоих детей, она замужем за одним из топ-менеджеров «Росбанка» Сергеем Дзебанем. Актриса уже месяц отдыхает в Калифорнии и это время успела обзавестись роскошным загаром.