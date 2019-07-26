«Аж земля прогнулась»: Собчак заподозрили в использовании фотошопа

Ксения Собчак это лето проводит на море вместе с сыном Платоном, которому не так давно исполнилось два года. Компанию телеведущей составил режиссер Константин Богомолов , с которым она уже давно не скрывает романтических отношений. Для отпуска светская львица выбрала Сардинию . Там в спокойной обстановке она наслаждается красивыми закатами, нянчится с наследником и устраивает вечерний променад.

Похоже, что с собой на остров Ксения взяла целый чемодан нарядов. Она уже успела отметиться в пудровом платье с черным поясом, а также наряд с леопардовым принтом, который телеведущая предпочла дополнить массивными ботинками. 26 июля Собчак поделилась снимком, сделанным во время прогулки. В кадре девушка запечатлена на фоне природы в синем платье с причудливыми рукавами и бахромой на подоле.

В таком образе Ксения напомнила поклонникам актрису из музыкального фильма «Звуки музыки». Многие пришли в восторг от платья. «Платье потрясающее», «Очень удачно, красиво!», «Грациозная лань», «Нимфа», «Ох, какая вы тоненькая и прелестная!», — прокомментировали пост подписчики.

Однако самые внимательные пользователи заподозрили, что Собчак удлинила себе ноги в фотошопе.

«Платье красивое, но вот земля поплыла»,

«Ксюша, вы удлинили ноги фотошопом?»,

«Аж земля прогнулась под платьем с бахромой», — стали отмечать хейтеры.