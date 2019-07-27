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Адвокат Петросяна рассказал о планах Степаненко забрать все имущество экс-супруга 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Фото: Maxim Burlak Russian Look Globallookpress
Между разведенными Евгением Петросяном и Еленой Степаненко до сих пор продолжаются судебные разбирательства о разделе имущества.
Развод Евгения Петросяна и Елены Степаненко, произошедший в 2018 году, был громким и широко освещался в СМИ. Казалось бы, в отношениях бывших супругов официально поставлена точка, однако судебные тяжбы по поводу раздела имущества не заканчиваются до сих пор. Об этом рассказал адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин.
Юрист заявил, что Елена Степаненко задумала не поделить нажитые в браке ценности, а забрать все имущество бывшего супруга целиком.
«Она думает, что Евгений Ваганович махнет на все рукой и скажет: "Лена, забирай все, только оставь меня в покое". Но это маловероятно», — цитирует Жорина сайт Teleprogramma.pro.
По словам адвоката, Степаненко также организовала травлю в прессе новой избранницы своего бывшего мужа.
Сама же артистка в настоящее время якобы проживает в самой большой из некогда общих квартир экс-супругов. При этом ее ежемесячные коммунальные расходы, составляющие около 300 тысяч рублей, оплачивает Петросян. По этой причине, говорил ранее Жорин, самому юмористу буквально не на что жить, поскольку все его банковские счета арестованы судом до окончания тяжбы с бывшей женой.
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Шоу-бизнес , Елена Степаненко , Сергей Жорин , Евгений Петросян
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