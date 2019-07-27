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Разин запретил крутить песни «Ласкового мая» 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
«Ласкового мая» станет меньше? Андрей Разин запретил крутить песни группы «Ласковый май» тем радиостанциям и телеканалам, которые не заключили официальный договор с ООО «Честная музыка».
Об этом он объявил на страницах своего инстаграма.
Причина — постоянное нарушение некоторыми теле-и радиоканалами его авторских прав на музыкальные произведения группы «Ласковый май».
Продюсер потребовал у СМИ официальное разрешение на прокрутку музыкальных композиций и видео концертов.
«…телеканалам Первому, ТВЦ, Рен-ТВ, НТВ и ОРТ запрещено показывать все произведения группы «Ласковый май», а также выступление группы без особого разрешения», — пишет он в микроблоге.
Бессменный руководитель «Ласкового мая» заявил, что коллектив просто вынужден так поступить, ибо пиратство в России процветает.
«С сегодняшнего дня мы наводим порядок в нашей стране».
И — маленькая ремарка для поклонников Юрия Шатунова.
«На гастрольную концертную деятельность Юры Шатунова данные запреты не распространяются», — уточнил Разин.
Комментарии2
Шоу-бизнес , Крымский мост , Юрий Шатунов , Андрей Разин , Первый канал , НТВ , ТВ Центр
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