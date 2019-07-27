Разин запретил крутить песни «Ласкового мая»

«Ласкового мая» станет меньше? Андрей Разин запретил крутить песни группы «Ласковый май» тем радиостанциям и телеканалам, которые не заключили официальный договор с ООО «Честная музыка».

Об этом он объявил на страницах своего инстаграма.

Причина — постоянное нарушение некоторыми теле-и радиоканалами его авторских прав на музыкальные произведения группы «Ласковый май».

Продюсер потребовал у СМИ официальное разрешение на прокрутку музыкальных композиций и видео концертов.

«…телеканалам Первому, ТВЦ, Рен-ТВ, НТВ и ОРТ запрещено показывать все произведения группы «Ласковый май», а также выступление группы без особого разрешения», — пишет он в микроблоге.

Бессменный руководитель «Ласкового мая» заявил, что коллектив просто вынужден так поступить, ибо пиратство в России процветает.

«С сегодняшнего дня мы наводим порядок в нашей стране».

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