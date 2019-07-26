Николаев показал архивное фото с Пугачевой

На фотографии, размещенной музыкантом в своем аккаунте, он вместе с певицей Аллой Пугачевой снят на палубе военного судна.

«С ДНЁМ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА! Это — Владивосток, 35 лет назад, мы с @alla_orfey в гостях у военных моряков! Тогда же я и написал песню «Владивосток», премьера состоялась там же! Алла исполнила её на последнем концерте в городе. Спасибо и браво!» — написал Игорь Николаев (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Николаев также с иронией отметил, что раньше был «таким худым и молодым».

Подписчики в комментариях к записи присоединились к поздравлениям, отметив, что артисты на фото очень юные.

«Ой! Какие юные тут все! Молодые и "зелёные"…», — написала tatiana_kochkina.

«Пугачева лучше сейчас выглядит. А Николаев слов нет», — подчеркнула nadi_zdanova.

Пугачева и Николаев дружат уже несколько десятилетий. Недавно они вместе со своими семьями, отдыхая в Юрмале, посетили зоопарк.