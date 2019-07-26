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Николаев показал архивное фото с Пугачевой 

Рамблер + ещё 1 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Певец и музыкант Игорь Николаев поздравил подписчиков в Instagram с Днем военно-морского флота и поделился снимком с Аллой Пугачевой, сделанным во Владивостоке 35 лет назад.
На фотографии, размещенной музыкантом в своем аккаунте, он вместе с певицей Аллой Пугачевой снят на палубе военного судна.
«С ДНЁМ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА! Это — Владивосток, 35 лет назад, мы с @alla_orfey в гостях у военных моряков! Тогда же я и написал песню «Владивосток», премьера состоялась там же! Алла исполнила её на последнем концерте в городе. Спасибо и браво!» — написал Игорь Николаев (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
Николаев также с иронией отметил, что раньше был «таким худым и молодым».
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С (наступающим!) ДНЁМ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА! Это — Владивосток, 35 лет назад, мы с @alla_orfey в гостях у военных моряков! Тогда же я и написал песню «Владивосток», премьера состоялась там же! Алла исполнила её на последнем концерте в городе. Спасибо и браво!❤️👏🏻 Я счастлив, что до сих пор эта песня — знаковая для жителей Владивостока! Смотрю на себя на фото и думаю: блин 😱, нельзя быть таким худым и молодым!)😂🌊 Ну, а @alla_orfey всегда прекрасна! #игорьниколаев #владивосток

Публикация от  Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music)

Подписчики в комментариях к записи присоединились к поздравлениям, отметив, что артисты на фото очень юные.
«Ой! Какие юные тут все! Молодые и "зелёные"…», — написала tatiana_kochkina.
«Пугачева лучше сейчас выглядит. А Николаев слов нет», — подчеркнула nadi_zdanova.
Пугачева и Николаев дружат уже несколько десятилетий. Недавно они вместе со своими семьями, отдыхая в Юрмале, посетили зоопарк.
Комментарии
Шоу-бизнес , Игорь Николаев , Алла Пугачева , Владивосток
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