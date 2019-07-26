Собчак спровоцировала Виторгана на скандал

Телеведущая и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак спровоцировала своего бывшего мужа актёра Максима Виторгана на скандал. Она оставила комментарий в Instagram к сообщению, в котором артист поздравил свою старшую дочь с 23-летием.

"Моя гордость и радость, моя вечная ценность, поздравляю тебя! Будь счастлива! Не беси папу! Впрочем, это единственное, чего ты не умеешь", — написал он в шутку.

При этом Собчак юмора не поняла и решила иронично ответить бывшему супругу.

Тебя все мы бесим, это нормально, — написала она в ответ на сообщение, адресованное не ей.

Виторган решил выпад бывшей супруги не игнорировать и заметил, что она вдруг стала говорить не от своего имени, чего ранее не наблюдалось.

"Мы? Откуда это желание говорить не от своего имени? При мне такого не было", — парировал актёр.

Пользователи Сети поспешили прекратить конфликт между экс-супругами и пожелали им обоим счастья. Многие также отметили, что комментариям Собчак на странице дочери актёра не место.

Свадьба Виторгана и Собчак состоялась в 2013 году, а в 2016-м у пары родился сын Платон. В начале 2019 года стало известно о романе телеведущей с театральным режиссёром Константином Богомоловым , после чего супруги со скандалом расстались.