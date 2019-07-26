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Собчак спровоцировала Виторгана на скандал 

News.ru + ещё 10 47 минут назад
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Телеведущая и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак спровоцировала своего бывшего мужа актёра Максима Виторгана на скандал. Она оставила комментарий в Instagram к сообщению, в котором артист поздравил свою старшую дочь с 23-летием.
"Моя гордость и радость, моя вечная ценность, поздравляю тебя! Будь счастлива! Не беси папу! Впрочем, это единственное, чего ты не умеешь", — написал он в шутку.
При этом Собчак юмора не поняла и решила иронично ответить бывшему супругу.
Тебя все мы бесим, это нормально, — написала она в ответ на сообщение, адресованное не ей.
Виторган решил выпад бывшей супруги не игнорировать и заметил, что она вдруг стала говорить не от своего имени, чего ранее не наблюдалось.
"Мы? Откуда это желание говорить не от своего имени? При мне такого не было", — парировал актёр.
Пользователи Сети поспешили прекратить конфликт между экс-супругами и пожелали им обоим счастья. Многие также отметили, что комментариям Собчак на странице дочери актёра не место.
Свадьба Виторгана и Собчак состоялась в 2013 году, а в 2016-м у пары родился сын Платон. В начале 2019 года стало известно о романе телеведущей с театральным режиссёром Константином Богомоловым, после чего супруги со скандалом расстались.
Ранее News.ru писал о том, что Ксения Собчак записала смелое видео в ответ на слова лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова, обвинившего её в изменах Максиму Виторгану. На кадрах короткого ролика Собчак запечатлена в откровенном бикини голубого цвета. В определённый момент она смело поворачивается к объективу и демонстративно слегка оголяет свои ягодицы.
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Шоу-бизнес , Максим Виторган , Константин Богомолов , Ксения Собчак , Сергей Шнуров
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