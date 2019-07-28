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Сын Алибасова сбежал с 20-ю миллионами 

Рамблер + ещё 17 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бари Каримович, сильно ослабевший и исхудавший из-за своей болезни, постепенно поправляется. На международном музыкальном фестивале «Жара», куда он приехал со своей группой «На-на», он был уже в неплохой форме.
Сейчас одна из основных проблем у Алибасова — взаимоотношения с сыном. Продюсер рассказал «7days.ru», что тот заработал 20 миллионов на его болезни и исчез с этими деньгами.
Алибасов огорчен тем, что сын сфотографировал его, лежащего в коме, в реанимации, и потом использовал эти фотографии для пиара.
«Молодые, они на всем хотят зарабатывать. Отец при смерти, а для него это пиар!», — констатировал продюсер.
Бари Каримович решительно опроверг слухи о том, что он сам неплохо заработал на своей болезни.
«Не я заработал! Сын заработал! 20 миллионов! Я говорю, ну ты из этих денег хоть коржик мне купи. Хотя бы 100 рублей мне дай на лекарства! А он просто исчез. С тех пор я его и не видел».
Алибасов также говорит, что его неприятно удивила позиция Станислава Садальского, с которым он «имел несчастье дружить». А тот вдруг стал заявлять во всеуслышание, что история с отравлением «Кротом» — состряпанный пиар. Так что теперь дружба врозь…
«Я не хочу упоминать фамилию Садальский и говорить о нем. Это его больные фантазии…»
Но совсем не все так печально в жизни бессменного руководителя «нанайцев». Приходит в порядок здоровье, прибавляются силы.
Случившаяся беда еще больше укрепила союз Алибасова и Федосеевой-Шукшиной. Бари Каримович не упускает случая еще и еще раз рассказать, как преданно она за ним ухаживала и поблагодарить за заботу.
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Шоу-бизнес , журнал "7 Дней"
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