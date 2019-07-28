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Довольный Бари Алибасов появился на музыкальном фестивале после информации об осложнениях со здоровьем 

WMJ.ru + ещё 16 6 часов назад
Фото: WMJ.ru
Продюсер прилетел на «ЖАРУ».
Накануне в Сети появилась информация о том, что повредившему желудок Бари Алибасову в скором времени может потребоваться операция. Кроме этого, его pr-директор Вадим Горжанкин заявил, что пищевод продюсера сузился, из-за чего он сильно похудел и принимает пищу только в жидком виде.
Сам Алиабасов свое состояние не комментирует. Но зато он появляется на светских мероприятиях. Так, Бари Каримович прилетел в Баку на музыкальный фестиваль «ЖАРА», где выступала его группа «На-На». Алибасов фотографировал подопечных и сам позировал фотографам. Он улыбался и выглядел вполне довольным жизнью. Продюсер рассказал, что на фестивале его покормили крем-супом, и он остался очень доволен этой едой.
Напомним, в начале июня Бари Каримович попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для прочистки труб. Правда, после выписки Алибасова обвинили в инсценировке отравления.
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Текст:Виктория Разумова
Фото:Екатерина Ширинкина / WMJ.ru, Global Look Press, Instagram
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Шоу-бизнес , Вадим Горжанкин , Бари Алибасов , WMJ.RU
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