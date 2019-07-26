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Клинику Малышевой обвинили в обмане россиян 

Рамблер 55 минут назад
Фото: РИА Новости
«Клиника Елены Малышевой в Челябинске» взяла у клиентов четыре миллиона рублей и закрылась, сообщает 74.ru.
Согласно сайту медцентра Малышевой, в Челябинске и впрямь был филиал заведения — в 131-м доме по улице Коммуны, — но сейчас его работа приостановлена. По данным 74.ru, клиника ведущей Первого канала работала в городе в течение двух месяцев, а в ее рекламе использовался образ самой Малышевой.
В заведение приглашали на бесплатный прием и предлагали эффективно похудеть за 146 тысяч рублей. Деньги предлагалось получить в кредит на месте, подписав соответствующие документы.
Полный, восьминедельный, курс подразумевал похудение по индивидуальной программе, консультации, обертывания, массаж и снабжение замороженной едой. Курс мог не быть полным, также в клинике соглашались на рассрочку, однако услуги так никому оказаны не были — заведение закрылось.
Жертв «Клиники Елены Малышевой в Челябинске» — десятки, понесенный ими ущерб — около четырех миллионов рублей. Об этом 74.ru рассказали бывшие сотрудники заведения — им компания «АВКлиник», открывшая клинику Малышевой в Челябинске по франшизе, не выплатила зарплату на общую сумму три миллиона рублей.
В пресс-службе городского управления МВД изданию рассказали, что несколько клиентов «АВКлиник» пожаловались в полицию на мошеннические действия со стороны фирмы. Всем им было рекомендовано обратиться в суд в гражданско-правовом порядке.
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Шоу-бизнес , Общество , Елена Малышева , МВД , Челябинск
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