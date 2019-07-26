Клинику Малышевой обвинили в обмане россиян

Согласно сайту медцентра Малышевой, в Челябинске и впрямь был филиал заведения — в 131-м доме по улице Коммуны, — но сейчас его работа приостановлена. По данным 74.ru, клиника ведущей Первого канала работала в городе в течение двух месяцев, а в ее рекламе использовался образ самой Малышевой.

В заведение приглашали на бесплатный прием и предлагали эффективно похудеть за 146 тысяч рублей. Деньги предлагалось получить в кредит на месте, подписав соответствующие документы.

Полный, восьминедельный, курс подразумевал похудение по индивидуальной программе, консультации, обертывания, массаж и снабжение замороженной едой. Курс мог не быть полным, также в клинике соглашались на рассрочку, однако услуги так никому оказаны не были — заведение закрылось.

Жертв «Клиники Елены Малышевой в Челябинске» — десятки, понесенный ими ущерб — около четырех миллионов рублей. Об этом 74.ru рассказали бывшие сотрудники заведения — им компания «АВКлиник», открывшая клинику Малышевой в Челябинске по франшизе, не выплатила зарплату на общую сумму три миллиона рублей.