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Экс-король может забрать ребенка у «Мисс Москва» 

Рамблер 1 час назад
Фото: Instagram
Победительницу конкурса «Мисс Москва-2015» Оксану Воеводину предупредили, что ее экс-супруг, бывший король Малайзии Мухаммад V может забрать к себе их общего ребенка. Об этом сообщает «Телепрограмма».
Ранее сингапурский юрист Ко Тиен Хуа, личный адвокат Мухаммада V заявил, что «нет никаких объективных причин» считать его клиента биологическим отцом ребенка Воеводиной.
Подруга Воеводиной Лилия Настаева заявила «Комсомольской правде», что модель готова провести ДНК-тест для установления отцовства.
Позже Воеводина опубликовала в Instagram свое фото с сыном Леоном. Пользователи из Малайзии поддержали россиянку. Некоторые из них советовали ей провести ДНК-исследование, чтобы добиться финансовой поддержки от Мухаммада V. Другие, наоборот, предостерегли ее от этого.
«Если он сын султана, тот наверняка заберет его к себе», — написал один из них.
Свадьба Мухаммада V и российской модели состоялась в ноябре прошлого года в подмосковном зале Barvikha Concert Hall.
СМИ писали, что россиянка приняла ислам. Для короля этот брак стал вторым, ранее он был женат на представительнице королевской семьи и развелся в 2008 году.
В январе 2019-го появились слухи о решении супругов расстаться. В июле СМИ сообщили, что 49-летний Мухаммад V и 27-летняя россиянка официально развелись. Адвокат Мухаммада V подтвердил РИА Новости информацию о разводе. По его словам, его клиент необратимо развелся с россиянкой путем троекратного произнесения слова «талак» по законам шариата. Шариатский суд султаната Келантан 1 июля выпустил соответствующее свидетельство о разводе.
Комментарии
Шоу-бизнес , Оксана Воеводина , РИА Новости , Комсомольская правда , Малайзия , Москва
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