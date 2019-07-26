Седокова опубликовала фото с откровенным декольте

Фотография Анны Седоковой в купальнике, выложенная певицей в Instagram, вызвала восторженные комментарии ее поклонников.

Анна Седокова в своем аккаунте в соцсети рассказала подписчикам о тяготах материнства.

«Иногда построить прибыльную бизнес империю легче, чем собрать трёх детей на рынок», — написала певица (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

При этом свою запись она проиллюстрировала фотографией, на которой снята на пляже в купальнике. Ракурс, с которого сделана фотография, выгодно показывает грудь Седоковой.

Подписчики в комментариях обратили внимание на формы звезды, подчеркнув, что она прекрасно выглядит.

«Эффектно смотрится», — отметила пользователь с ником gadanie_na_taro_maria

«Секси», — сочла vvv_2722

«Роскошная», — восхитилась 04ma170.

Однако часть пользователей сочла, что лицо у Анны Седоковой выглядит не очень естественно.