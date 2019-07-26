Разлад в семье: Дочь Петросяна приняла сторону Степаненко

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Источники: Дочь Петросяна приняла сторону Степаненко и судится с отцом 

Суть событий + ещё 4 1 час назад
Вот уже год как ныне разведенные юмористы Евгений Петросян и Елена Степаненко не делятся откровениями о причинах разлада. Зато знакомые пары охотно озвучивают факты, домыслы и версии. На сей раз второстепенной героиней нашумевшей истории стала взрослая дочь артиста Викторина Петросянц.
Единственный ребенок Евгения Вагановича появился на свет в 1968 году. Дочь юмористу родила первая жена (всего артист был женат четырежды, Елена Григорьевна была четвертой женой). Викторина отучилась в МГУ, вышла замуж, живет в США. Однако большое расстояние не мешает ей принимать активное участие в жизни знаменитого отца.
О позиции дочери Петросяна вскользь высказалась его помощница и возлюбленная Татьяна Брухунова в декабрьском интервью. Тогда утверждалось, что Викторина якобы приняла сторону Степаненко и перестала общаться с отцом. Однако теперь осведомленные источники утверждают, что Петросянц якобы зашла дальше — пошла в суд.
Согласно представленным данным, Викторина будто бы добилась оценки коллекции папы и определения места хранения раритетов. Таковым определена квартира, в которой живет Степаненко. Суд постановил, что вся коллекция раритета до окончания разбирательств будет храниться у Степаненко — в той квартире, где она живет, и куда не пускает бывшего мужа. Адвокат юмористки рассказывал, как Петросян предлагал все поделить мирно: ей — недвижимость, ему — коллекцию. Однако та не согласилась.
«Не так чтобы дочь пошла против отца, нет, — сказал собеседник «Комсомольской правды». — Она просто хочет сберечь достояние семьи от третьих лиц… Викторина разбирается в шедеврах и относится к ним чрезвычайно внимательно и бережливо».
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Комментарии
Шоу-бизнес , Видео , Елена Степаненко , Татьяна Брухунова , Евгений Петросян , МГУ , Комсомольская правда , США
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