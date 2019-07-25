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Меладзе распекли за слишком молодую любовницу 

Газета.Ru 29 минут назад
Фото: Газета.Ru
Российский певец Валерий Меладзе выпустил новый клип, главную роль в котором исполнила обладательницы титула "Мисс Россия 2016" Анастасия Полхова.
Видео снято на песню "Чего ты хочешь от меня", его режиссером стал осетинский клипмейкер Заур Засеев.
В сети неоднозначно отреагировали на новинку. В комментариях певца сразу осудили за выбор слишком молодой актрисы на центральную роль, мол "в дочери годится".
По сюжету Меладзе везет свою бывшую возлюбленную в конюшню. Именно там разворачивается основное действо. Доехав до места назначения, он усаживает на стул и перерезает веревку, которой девушка была связана. Она, в свою очередь, выпускает всех лошадей из загона, крадет ключи от его машины, а в конце и вовсе поджигает стог сена.
Ранее дочь Валерия Меладзе сбежала от мужа-иностранца.
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