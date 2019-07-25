Фото Пугачевой «без фильтров» появились в Сети

Фотографии Аллы Пугачевой , выложенные на фанатской страничке ее дочери Елизаветы Галкиной в Instagram, стали причиной спора поклонников о возрасте певицы и необходимости завершать карьеру.

«Без фильтров! Самая лучшая…», — гласит подпись к серии фото, на которых Алла Пугачева выглядит постаревшей и с морщинами на лице (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Поклонники в комментариях к записи разошлись во мнениях по поводу необходимости выкладывать подобные фото и вспомнили о возрасте Аллы Пугачевой, которая в этом году отметила 70-летие.

«Ничего особенного против возраста не попрешь 70 это не 30 что не делай, а года берут свое», — уверена galinachmeruk4.

«Пора, пора на покой, есть дети, есть кем заняться», — уверен пользователь с ником 63.098123.

«Положа руку на сердце, милые дамы, те кто возмущён по поводу "таких" фото… Показать на весь мир фото "красивого лица" на это не надо "много талантов"… А вот "такие" — подвластно только сильной женщине… Алла Пугачева никогда не была слабой…А кого затрагивает эстетический вид фото — не смотрите, "пройдите мимо", это тоже ваше право -быть интеллигентом (-кой)», — считает tatipachina.