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Фото Пугачевой «без фильтров» появились в Сети 

Рамблер 1 час назад
Фото: Рамблер
Фотографии Аллы Пугачевой, выложенные на фанатской страничке ее дочери Елизаветы Галкиной в Instagram, стали причиной спора поклонников о возрасте певицы и необходимости завершать карьеру.
«Без фильтров! Самая лучшая…», — гласит подпись к серии фото, на которых Алла Пугачева выглядит постаревшей и с морщинами на лице (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
Поклонники в комментариях к записи разошлись во мнениях по поводу необходимости выкладывать подобные фото и вспомнили о возрасте Аллы Пугачевой, которая в этом году отметила 70-летие.
«Ничего особенного против возраста не попрешь 70 это не 30 что не делай, а года берут свое», — уверена galinachmeruk4.
«Пора, пора на покой, есть дети, есть кем заняться», — уверен пользователь с ником 63.098123.
«Положа руку на сердце, милые дамы, те кто возмущён по поводу "таких" фото… Показать на весь мир фото "красивого лица" на это не надо "много талантов"… А вот "такие" — подвластно только сильной женщине… Алла Пугачева никогда не была слабой…А кого затрагивает эстетический вид фото — не смотрите, "пройдите мимо", это тоже ваше право -быть интеллигентом (-кой)», — считает tatipachina.
В этом году Алла Пугачёва отпраздновала свой день рождения, дав концерт в Кремлевском дворце, на который, по информации Teleprogramma.pro, перекупщики продавали билеты за 300–400 тысяч рублей. Ожидается, что в ноябре пройдет еще один концерт Пугачёвой, билеты на который продаются по вполне приемлемым ценам. Стоимость начинается от двух тысяч российских рублей.
Комментарии
Шоу-бизнес , Алла Пугачева
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