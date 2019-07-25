Шнуров опубликовал видео с молодой женой 

На видео жена лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова нежно гладит его по волосам. Видеозапись размещена в YouTube-канале Вокруг. ТВ.
На восьмисекундном ролике, озаглавленном — «Сергей Шнуров впервые за долгое опубликовал романтичное видео с молодой супругой», музыкант лежит в шезлонге, а жена — 28-летняя Ольга Абрамова — гладит его по голове.
По данным teleprogramma.pro, лидер группы «Ленинград» развелся со своей женой Матильдой, с которой прожил восемь лет. После чего, практически сразу, женился на Ольге Абрамовой, удивив скоростью принятия решений. При этом фото и видео с новой супругой редко появляются в аккаунтах музыканта.
Развод Сергея Шнурова рассорил лидера группы «Ленинград» и телеведущую Ксению Собчак. На днях звезды решили выяснить отношения в Instagram в стихотворной форме. Музыкант усомнился в том, что стихотворения в его адрес писала именно Ксения Собчак. Отвечая певцу, телеведущая высказала мнение, что хорошие песни он создавал только тогда, когда был в браке с Матильдой, которая была «его розеткой», а возможно и сама писала композиции. После чего Шнуров обвинил Собчак в измене Максиму Виторгану.