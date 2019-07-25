Лопырева покинула Россию на частном самолете 

Российская ведущая и модель Виктория Лопырева разместила в своем Instagram фото у трапа частного самолета, попрощавшись на английском с Москвой.
«Bye, rainy Moscow («Прощай, дождливая Москва» — прим. ред.)», — написала Виктория Лопырева (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
Запись модель сопроводила фото, на котором она в окружении подруг снята у самолета. Подписчики Виктории Лопыревой пожелали ей отличного отдыха и иронично высказались по поводу рваных джинсов, в которые одета модель.
«Отличного отдыха, и с наступающим», — написал ahsart.
«где джинсы так порвали, мама заругает», — сыронизировал ivanidruberoid.
«Эх девчонки, на штанишки денег не хватило», — отметил lazurkoviacheslav.
По данным издания teleprogramma.pro, в сторис Instagram Виктории Лопыревой появились видеозаписи с борта лайнера, на которой модель разговаривает с друзьями. Они спрашивают Викторию Лопыреву, как она готовится к своему дню рождения, который будет 26 июля. В этот день звезде исполнится 36 лет.