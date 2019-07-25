Лопырева покинула Россию на частном самолете

Российская ведущая и модель Виктория Лопырева разместила в своем Instagram фото у трапа частного самолета, попрощавшись на английском с Москвой

«Bye, rainy Moscow («Прощай, дождливая Москва» — прим. ред.)», — написала Виктория Лопырева (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Запись модель сопроводила фото, на котором она в окружении подруг снята у самолета. Подписчики Виктории Лопыревой пожелали ей отличного отдыха и иронично высказались по поводу рваных джинсов, в которые одета модель.

«Отличного отдыха, и с наступающим», — написал ahsart.

«где джинсы так порвали, мама заругает», — сыронизировал ivanidruberoid.

«Эх девчонки, на штанишки денег не хватило», — отметил lazurkoviacheslav.