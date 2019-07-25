Волочкова «защитила» шпагатом футбольные ворота

Балерина Анастасия Волочкова в ходе поездки в Коломну села на шпагат в футбольных воротах, отметив в своем Instagram, что ни один гол в них не будет забит.

По словам Волочковой, в Коломне, помимо проведения мастер-класса и творческой встречи, она посетила футбольный матч.

«Я защитила ворота Коломны своим шпагатом, вошедшим в «Книгу Рекордов России»! Отгадайте его длину! Но теперь ни один гол не будет в эти ворота забит! Уверяю! «Поцелуй меня в пачку!». Готовим клип с футболистами!» — написала Анастасия Волочкова (орфография и пунктуация автора сохранены).

Свою запись балерина сопроводила фотографией, на которой запечатлена сидящей на шпагате между створов футбольных ворот. При этом на балерине была майка с логотипом футбольного клуба.

В Instagram Анастасия Волочкова также выразила благодарность властям города за организацию «теплого приема» и рассказала о посещении монастыря Старо-Голутвин и общении с отцом Варлаамом.