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Волочкова «защитила» шпагатом футбольные ворота 

Рамблер 1 час назад
Фото: Рамблер
Балерина Анастасия Волочкова в ходе поездки в Коломну села на шпагат в футбольных воротах, отметив в своем Instagram, что ни один гол в них не будет забит.
По словам Волочковой, в Коломне, помимо проведения мастер-класса и творческой встречи, она посетила футбольный матч.
«Я защитила ворота Коломны своим шпагатом, вошедшим в «Книгу Рекордов России»! Отгадайте его длину! Но теперь ни один гол не будет в эти ворота забит! Уверяю! «Поцелуй меня в пачку!». Готовим клип с футболистами!» — написала Анастасия Волочкова (орфография и пунктуация автора сохранены).
Свою запись балерина сопроводила фотографией, на которой запечатлена сидящей на шпагате между створов футбольных ворот. При этом на балерине была майка с логотипом футбольного клуба.
В Instagram Анастасия Волочкова также выразила благодарность властям города за организацию «теплого приема» и рассказала о посещении монастыря Старо-Голутвин и общении с отцом Варлаамом.
Ранее балерина пожаловалась в соцсети на усталость и отметила, что из-за серьезных нагрузок при подготовке спектакля «Балерина в зазеркалье цирка» у нее обострилась проблема с косточкой на стопе.
Комментарии1
Шоу-бизнес , Анастасия Волочкова , Коломна
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